Школьников на Урале отправили в тубдиспансер из-за больного учителя

В Нижнем Тагиле разгорелся скандал: в одной из местных школ у педагога выявили туберкулез, из-за чего детей направили в тубдиспансер.

Родители учеников сообщили, что заболевший учитель в течение нескольких дней вел у детей химию, а затем ушел на больничный, передает Ura.ru.

После ребят неожиданно направили на обследование в тубдиспансер, не предупредив об этом родителей.

В управлении образования Нижнего Тагила рассказали, что педагог устроился на работу в этом учебном году, предоставив медкнижку и результат медосмотра за май.

«У него кончался срок флюорографии 10 сентября, и его попросили пройти обследование. Там все и открылось, больше к урокам он допущен не был. До этого на протяжении недели он контактировал с детьми 8-11 классов», – сказал источник.

Директор школы, в которой произошел инцидент, сообщила, что туберкулезом заболел преподаватель, проработавший в учебном заведении одну неделю.

«Это выяснилось, когда он планово прошел флюорографию. Мы сразу же отстранили его от занятий и начали предпринимать все меры – дезинфекцию помещений, обследование детей», – добавила она.

В свою очередь пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков указал, что в школе была нарушена инструкция: «Не было получено разрешение на обследование у родителей. Организована проверка».

Ранее в городе Кызыл следователи начали проверку в детском саду после сообщений о введении детям вакцины от туберкулеза вместо пробы Манту.