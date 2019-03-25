В детском саду в Туве детей вакцинировали от туберкулеза вместо пробы Манту

После обращения родителей в городе Кызыле в Туве следователи начали проверку в детском саду, где детям ввели вакцину от туберкулеза вместо пробы Манту, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«По предварительной информации, 18 марта в одном из детских садов города Кызыла вместо постановки пробы Манту, в нарушение установленных правил была введена вакцина БЦЖ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки действия сотрудников детского сада и должностных лиц проверят на наличие признаков преступлений, которые предусмотрены ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее главный детский фтизиатр прокомментировал скандалы с пробами на туберкулез в Санкт-Петербурге и Перми.