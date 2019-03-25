В детском саду в Туве детей вакцинировали от туберкулеза вместо пробы Манту

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
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Скандинавы теряют Прибалтику из-за «грязных денег русских олигархов»

Постсоветская история финансов стран Прибалтики была историей их поглощения со стороны СкандинавииФото: Ints Kalnins/Reuters
После распада СССР Прибалтика досталась вовсе не Европе в целом – точнее говоря, не только ей. Контроль над банковской системой Литвы, Латвии и Эстонии получили скандинавские финансовые структуры, уничтожавшие местных конкурентов. Однако теперь они сами попали под удар – и это, как ни странно, имеет отношение и к России. Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...

Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
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            В детском саду в Туве детей вакцинировали от туберкулеза вместо пробы Манту

            25 марта 2019, 16:21

            Текст: Анастасия Норина

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            После обращения родителей в городе Кызыле в Туве следователи начали проверку в детском саду, где детям ввели вакцину от туберкулеза вместо пробы Манту, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

            «По предварительной информации, 18 марта в одном из детских садов города Кызыла вместо постановки пробы Манту, в нарушение установленных правил была введена вакцина БЦЖ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

            В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки действия сотрудников детского сада и должностных лиц проверят на наличие признаков преступлений, которые предусмотрены ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

            Ранее главный детский фтизиатр прокомментировал скандалы с пробами на туберкулез в Санкт-Петербурге и Перми.


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