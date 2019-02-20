Главный детский фтизиатр прокомментировал скандалы вокруг тестов на туберкулез

Главный детский фтизиатр Валентина Аксенова рассказала газете ВЗГЛЯД о причинах скандалов с пробами на туберкулез, случившихся в школах Перми и Санкт-Петербурга.

Комментируя ситуацию в Перми, где двух школьниц в течение полугода не допускают на занятия из-за отсутствия пробы Манту, главный детский фтизиатр, заведующая отделом туберкулеза НИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Валентина Аксенова сообщила, что оба не посещающие занятия ребенка проживают в одной семье, а их мама отказывается делать любые диагностические пробы, потому что не хочет, чтобы ее детям «что-то вводили». По словам Аксеновой, мама согласна только на анализ, предполагающий забор крови.

«Т-spot – это как раз альтернативный тест по крови, пожалуйста. Но на любой лабораторный анализ должен писать заключение врач, а она никак не может дойти до врача, она не хочет», – рассказала фтизиатр.

Аксенова считает: не пуская детей на занятия без заключения врача, медики и школа поступают правильно.

«Неправильно то, что они не могут убедить маму пойти и получить справку. Надо чтобы анализ, который она сделала, прочитал клиницист, врач-лаборант выписывать справку не имеет права», – подчеркнула медик.

Комментируя инцидент в Санкт-Петербурге, где после введения диаскин-теста 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы, Аксенова сообщила, что сработал эффект толпы.

«Одна из девочек упала в обморок, а десять находившихся рядом детей, глядя на нее, сказали, что у них тоже кружится голова и их тошнит. Если одному ребенку плохо, то другой тоже скажет, что ему плохо», – пояснила медик.

После этого, по словам Аксеновой, детей отвезли в больницу, где установили, что у них случилась вегетососудистая реакция на тест – боязнь белого халата. Всех детей отпустили домой, кроме четверых, чьи родители за рубежом и должны приехать их забрать, рассказала врач.

«В транспортировке и хранении диаскин-теста не выявили никаких нарушений, это только в прессе пишут, официально ничего этого не было. Диаскин-тест сделали 100 человек за два дня и ни у кого никаких реакций не было», – заключила фтизиатр.

Напомним, школьников в Петербурге госпитализировали после теста на скрытый туберкулез. А в Перми двух школьниц в течение полугода не допускают до занятий из-за отсутствия пробы Манту.