Озвучена точная причина смерти актера Марьянова

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.

Следствие установило, что с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября от актера бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге, говорится в сообщении на сайте СК.

Указанные лица не менее десяти раз сообщали директору центра о нахождении актера в тяжелом состоянии и необходимости его госпитализации, но та воспрепятствовала направлению пациента для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу.

Кроме того, она запретила вызывать скорую помощь, собираясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

Также она давала указания персоналу «по введению Марьянову внутримышечно препаратов «Галоперидол» и «Феназепам», приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача».

«В результате, несмотря на запрет, видя тяжелое состояние Марьянова, скорую помощь вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть», – указали в СК.

Установлено, что причиной смерти Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Таким образом, директора центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности. Вину она не признала.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Причиной его смерти называли закупорку кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

Актер находился в реабилитационном центре. Очевидец сообщал, что у Марьянова за сутки до гибели началось обострение, он кричал и просил о помощи.