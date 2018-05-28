Очевидец рассказал об агонии Марьянова

По словам Романа Истомина, который лежал в той же реабилитационной клинике, что и актер Андрей Марьянов, за сутки до смерти у звезды началось обострение, он кричал и просил о помощи.

В эфире «Первого канала» в передаче «На самом деле» бывший пациент реабилитационного центра «Феникс» Роман Истомин рассказал о последних минутах жизни актера Андрея Марьянова. Известно, что 47-летний актер лечился от алкогольной зависимости.

Истомин рассказал, что он лечился в той же клинике, что и актер, но не поддерживал с ним дружеские отношения. В тот роковой день именно Истомин был единственным человеком, кто попытался помочь умирающему Марьянову, пишет «Московский Комсомолец».

«За день до кончины у Марьянова произошло обострение. На следующий день оно повторилось», – сообщил Истомин. Он отметил, что посоветовал актеру обратиться в «консультантский состав» центра, где решили организовать дежурство. При этом в дежурстве принимали участие и пациенты.

Истомин отметил, что утром Марьянов жаловался на боль в спине, а днем кричал, просил о помощи. Истомин выразил мнение, что актер уже находился в состоянии агонии, поскольку во время крика практически задыхался.

Сотрудники телеканала проверили слова Истомина на детекторе лжи и они подтвердились, однако он не смог рассказать всю правду следователям сразу, поскольку опасался за свою жизнь.

Напомним, что Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Причиной его смерти назвали закупорку кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Кончину актера расследует Следственный комитет.