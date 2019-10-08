Ученые заявили о новой угрозе для человечества

Международная группа ученых заявила, что в будущем человечество может столкнуться с нехваткой фосфора, который необходим для производства сельскохозяйственных продуктов.

Нерациональное использование минеральных удобрений, которые потом вымываются в океаны, может привести к дефициту фосфора, а это, в свою очередь, к голоду, пишет Science Alert.

Издание напоминает о важности фосфора для всех растений и животных на Земле, в том числе и для человека. Между тем, фосфор – это не возобновляемый элемент, к тому же пока нет известных его заменителей.

Отмечается, что за последние 50 лет количество используемых фосфорных удобрений возросло в 5 раз, а к 2050 году ожидается, что спрос на них удвоится. Поэтому, если не будут приняты меры для сохранения элемента, его запасы могут значительно уменьшится. По прогнозам ученых, запасы фосфора могут быть исчерпаны через 80 лет, что приведет к неурожаям.

Также ученые рассказали, что для избежания кризиса нужно сокращать применение фосфора и разработать способы повторного его использования.

Ранее ученые Совета по мониторингу глобальной готовности предупредили об угрозе болезни, которая может распространиться по миру за 36 часов и убить до 80 млн человек.