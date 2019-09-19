Ученые заявили о способной убить 80 млн человек болезни

Ученые Совета по мониторингу глобальной готовности предупредили об угрозе болезни, которая может распространиться по миру за 36 часов и убить до 80 млн человек.

Ученые рассказали, что болезнь может объединить в себе несколько десятков уже известных или новых вирусов. Например, пять разновидностей гриппа, вирус Эбола, денге и Зика и желтую лихорадку, передает «Рен ТВ».

Согласно данным доклада ученых, в данный момент человечество не готово к пандемии. Они отметили, что за 100 лет скорость распространения пандемии возросла, так как миллионы людей ежедневно перемещаются по миру на самолетах, в результате смертоносные вирусы могут всего за 36 часов распространиться по планете.

Кроме того, ученые высказали мнение о недостаточных усилиях властей многих стран в подготовке к эпидемиям.

Ранее эпидемии вошли в список главных угроз существования человечества.