Названы главные угрозы существованию человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw, проанализировав данные из 50 источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА, опубликовало список основных угроз жизни на Земле.

Авторы выделили четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю, передает РИА «Новости» со ссылкой на специальный портал How Will The World End.

Blueclaw выделило смертельные заболевания, угрожающие человечеству. Это туберкулез, малярия, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка, вирус Марбург.

Наиболее опасной болезнью признан туберкулез, а самыми вероятными очагами его распространения названы африканские страны, в частности, Нигерия. По данным ВОЗ, в 2017 году от него погибли два миллиона жителей планеты при десяти миллионах зараженных. Каждый день фиксировалось 4,3 тыс. фатальных случаев. Ученые подсчитали, что при таких темпах распространения болезни она истребила бы население Земли за 4 812 лет.

