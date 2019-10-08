Трамп заявил о разработке в США «невероятных новых вооружений»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты разрабатывают «невероятные новые вооружения», среди которых есть и подводные лодки новейшего образца.

«Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то (из новых систем) мы демонстрируем, а что-то нет», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Он уточнил, что США развивают и обновляют ядерные вооружения. «Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать», – сказал президент США. Трамп также добавил: «Надеюсь, нам никогда не придется их использовать».

Ранее Трамп заявил о готовности армии США «нанести решающий удар».