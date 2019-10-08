Суды Вьетнама приговорили к смертной казни 11 наркодельцов

Вьетнамские суды приговорили 11 человек к смертной казни и еще троих – к пожизненному заключению по итогам двух процессов, связанных с контрабандой и распространением наркотиков.

Как сообщила газета «Нян зан», народный суд Хошимина 7 октября рассматривал дело в отношении группы контрабандистов наркотиков, передает ТАСС.

По данным следствия, преступники ввезли во Вьетнам из соседнего Лаоса и реализовали свыше 130 кг героина и более 55 кг амфетамина. Лидер банды и семеро его ближайших подручных приговорены к смертной казни, еще один наркодилер получил пожизненный срок.

В тот же день судебный процесс над наркоторговцами завершился в северной вьетнамской провинции Шонла, где преступники на протяжении длительного времени продавали наркотики. В общей сложности они реализовали более 35 кг героина и «синтетики». Трое фигурантов этого уголовного дела получили смертные приговоры, еще два человека приговорены к пожизненному заключению.

Напомним, в январе в Китае суд приговорил канадца Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду наркотиков.