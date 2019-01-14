Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

В Китае суд приговорил канадца Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду наркотиков, говорится в заявлении суда.

Суд в провинции Ляонин города Далянь на северо-востоке КНР вынес смертный приговор гражданину Канады, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Мужчина был признан виновным в контрабанде наркотиков, ранее он обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.

14 января суд провел заседание и в этот же день вынес приговор.

«Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все личное имущество», – говорится в сообщении суда.

В мае 2018 года в Китае за наркоторговлю приговорили к смертной казни двух граждан Мьянмы.