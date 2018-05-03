В Китае к смерти приговорили двух граждан Мьянмы

Народный суд средней ступени Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в юго-западной китайской провинции Юньнань приговорил двоих наркоторговцев из Мьянмы к смертной казни за контрабанду психотропных веществ и убийство полицейского.

В материалах дела указано, что один из осужденных в ноябре 2016 года застрелил полицейского при исполнении им служебных обязанностей, передает РИА «Новости».

Троим его подельникам удалось бежать в Мьянму, где их задержали и передали китайской полиции. Двоих из них приговорили к 15 годам заключения, а третьего ждет высшая мера наказания.

Во время спецоперации в Сишуанбаньна было изъято свыше 17 килограммов метамфетамина, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Напомним, в мае 2017 года Верховный народный суд Китая объявил, что казнен бывший начальник полиции автономного района КНР Внутренняя Монголия, экс-политсоветник Чжао Липин, признанный виновным в совершении убийства, коррупции и незаконном хранении боеприпасов.