Житель Подмосковья угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье

Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье. Позже он высадил ребенка, а автомобиль сжег, сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в субботу в Павловском Посаде. Ранее судимый 24-летний житель Подмосковья угнал машину. Уже после этого он понял, что на заднем сиденье находится ребенок. После этого он высадил девочку на автобусной остановке в деревне Мехлесхоз. На машине он выехал в поле и сжег ее там, чтобы скрыть следы преступления, передает РИА «Новости».

Девочку на проселочной дороге обнаружила женщина. Ребенка уже передали маме.

Угонщик автомобиля задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Также уголовное дело могут завести и на мать ребенка по факту оставления малолетнего ребенка в опасности.

На допросе задержанный объяснил, что шел домой пьяный и увидел заведенную машину. После этого он «внезапно для себя» сел за руль, решив «прокатиться».

«Потом я увидел сзади ребенка..., он сидел, играл в телефон. Я его высадил, подождал, пока его заберут. Остановилась машина, вышла женщина и забрала его. После этого я уехал», – рассказал подозреваемый.

Он раскаялся в содеянном.