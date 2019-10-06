Трамп назвал расследование дела сына Байдена своей обязанностью

Дональд Трамп заявил, что как глава администрации США он обязан изучить возможную коррупционную составляющую в деле сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Трамп написал в Twitter, что Хантер Байден, который в 2014 году вошел в правление украинской компании Burisma, ежемесячно мог получать от газодобывающей компании более 100 тыс. долларов, «невзирая на то, что не имел опыта работы в энергетической сфере».

Также Трамп указал, что, «несмотря на отсутствие опыта и без какой-либо очевидной причины», сын бывшего вице-президента получил еще и 1,5 млрд долларов от Китая.

«Не может же быть такого, чтобы эти сделки были проведены по закону?» – задается вопросом Трамп.

«Как заявляют адвокаты и другие, у меня как у президента есть обязательство изучать возможную или вероятную коррупционную составляющую», – заключил президент США.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. Белый дом в опровержение опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а сам президент США потребовал закрыть тему с импичментом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД