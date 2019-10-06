Меланью Трамп поймали на лжи

Первая леди США Меланья Трамп, вопреки ее собственным утверждениям о свободном владении французским и итальянским языками, вряд ли знает эти языки даже на самом базовом уровне, пишет The Daily Express со ссылкой на выводы американского блогера Джона Аравосиса.

Меланья Трамп утверждала, что свободно говорит на нескольких европейских языках, включая немецкий, итальянский, французский и сербскохорватский. Однако, как отмечает американский блогер, на публике первая леди практически не демонстрировала на публике свою лингвистическую одаренность, передает текст публикации ИноТВ.

В частности, Аравосис обратил внимание на поведение Меланьи во время визита во Францию, где она посетила школу в Париже и пообщалась с учениками. Первая леди лишь поздоровалась с детьми и представилась по-французски, а это «даже не базовый французский, это самый первый урок», подчеркивает блогер.

Кроме того, как пишет обозреватель The Daily Express, в прошлом месяце Трамп раскритиковали в прессе за то, что она, слушая на саммите «Большой семерки» речь президента Франции Эммануэля Макрона, почему-то пользовалась услугами переводчика.

Припомнили Меланье и первый визит в Италию. Там, посещая детскую больницу, она поприветствовала маленьких пациентов и «сказала пару протокольных фраз по-итальянски, а затем все время говорила на английском», отметил блогер, указав, что даже в них она допустила ошибки: обратилась к детям, используя форму приветствия единственного числа, а не множественного.

К тому же на встрече Трампов с папой Римским Меланья «смотрела на переводчика, чтобы понять, что тот говорит», указывает блогер.

Он добавил, что также не сумел найти ни одного ролика, где бы Меланья говорила по-немецки.

Ранее Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии памятника Джорджу Вашингтону.