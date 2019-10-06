Меланью Трамп поймали на лжи

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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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«Лидеры России» получили новые возможности

Поучиться у Путина опыту грандиозных кадровых проектов уже не прочь Германия и даже КитайФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Сочи дан старт новому, третьему по счету, сезону конкурса «Лидеры России», призванному отобрать лучших управленцев для государственного аппарата и компаний. С этого года особый упор будет сделан на специалистов в области медицины, науки и финансов. А методиками конкурса заинтересовались в Германии, Китае и Казахстане. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Запад вычеркивает из употребления целые группы слов и смыслов

Белые не могут оскорблять негров, но негры могут делать это по отношению друг к другуФото: "Невидимая сторона", "3 Arts Entertainment"
Политкорректность все более жестко форматирует сознание западного общества. Таким образом людей погружают в некую виртуальную реальность, которая не имеет практически никаких точек пересечения с действительностью. А начинается все с запрета тех или иных слов и выражений. Какие именно слова больше всего запрещают на Западе и под какими предлогами? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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У России особое место в альянсе с Венгрией, Финляндией и Эстонией

Сергей Зацаринный, писатель
Россия просто исторически и географически обречена играть важную роль в этом квартете. Обречена «судьбой на своей земле». Финно-угорская составляющая сыграла огромную роль в формировании русской цивилизации. И наоборот. Подробности...

Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
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              Меланью Трамп поймали на лжи

                 6 октября 2019, 14:55
              Фото: Leah Millis/Reuters
              Текст: Ольга Никитина

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              Первая леди США Меланья Трамп, вопреки ее собственным утверждениям о свободном владении французским и итальянским языками, вряд ли знает эти языки даже на самом базовом уровне, пишет The Daily Express со ссылкой на выводы американского блогера Джона Аравосиса.

              Меланья Трамп утверждала, что свободно говорит на нескольких европейских языках, включая немецкий, итальянский, французский и сербскохорватский. Однако, как отмечает американский блогер, на публике первая леди практически не демонстрировала на публике свою лингвистическую одаренность, передает текст публикации ИноТВ.

              В частности, Аравосис обратил внимание на поведение Меланьи во время визита во Францию, где она посетила школу в Париже и пообщалась с учениками. Первая леди лишь поздоровалась с детьми и представилась по-французски, а это «даже не базовый французский, это самый первый урок», подчеркивает блогер.

              Кроме того, как пишет обозреватель The Daily Express, в прошлом месяце Трамп раскритиковали в прессе за то, что она, слушая на саммите «Большой семерки» речь президента Франции Эммануэля Макрона, почему-то пользовалась услугами переводчика.

              Припомнили Меланье и первый визит в Италию. Там, посещая детскую больницу, она поприветствовала маленьких пациентов и «сказала пару протокольных фраз по-итальянски, а затем все время говорила на английском», отметил блогер, указав, что даже в них она допустила ошибки: обратилась к детям, используя форму приветствия единственного числа, а не множественного.

              К тому же на встрече Трампов с папой Римским Меланья «смотрела на переводчика, чтобы понять, что тот говорит», указывает блогер.

              Он добавил, что также не сумел найти ни одного ролика, где бы Меланья говорила по-немецки.

              Ранее Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии памятника Джорджу Вашингтону.


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