Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника президенту Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии памятника Джорджу Вашингтону – она не смогла перерезать ленточку, не справившись с большими ножницами.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter Washington Examiner.

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp — Washington Examiner (@dcexaminer) 20 сентября 2019 г.

На ролике видно, что Меланье Трамп не удается справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленту вместе с остальными участниками церемонии. В результате первая леди США отдала ножницы стоящему рядом мужчине.

Торжественная церемония проходила в центре американской столицы, в ней, помимо супруги Дональда Трампа, приняли участие учащиеся городских школ и чиновники.

Памятник находился на реставрации с 2016 года. 169-метровый обелиск является самой высокой конструкцией, выполненной преимущественно из камня.

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