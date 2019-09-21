Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника президенту Вашингтону

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США вынуждают Россию занимать юани

Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press
Американские санкции вынуждают российский Минфин отказаться от доллара при заимствовании на внешних рынках. Взамен рассматривается вопрос о переходе на китайский юань. Ранее Россия уже отказалась давать в долг США, теперь дело дошло до диверсификации собственного долга. Насколько выгоден для страны окажется переход на китайскую валюту? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Российская армия освоила новый вид наступления

Свыше двух тысяч бойцов ВДВ провели одновременный десант в ходе учений «Центр-2019»Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
На учениях «Центр» под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке. Подробности...
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Почему НАТО угрожает напасть на Калининград

Американский генерал рассказал о планах атаки на КалининградФото: Виталий Невар/ТАСС
Один из российских регионов стал объектом агрессивных планов со стороны НАТО – в альянсе признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области. Почему американские генералы рассматривают Калининград в качестве военной цели и в каком состоянии расположенная в регионе российская военная группировка? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
Левацкая интеллигенция на Западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...
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Письмо священников каждый прочитал по-своему

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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              Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника президенту Вашингтону

              21 сентября 2019, 09:43

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии памятника Джорджу Вашингтону – она не смогла перерезать ленточку, не справившись с большими ножницами.

              Соответствующее видео опубликовано в Twitter Washington Examiner.

              На ролике видно, что Меланье Трамп не удается справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленту вместе с остальными участниками церемонии. В результате первая леди США отдала ножницы стоящему рядом мужчине.

              Торжественная церемония проходила в центре американской столицы, в ней, помимо супруги Дональда Трампа, приняли участие учащиеся городских школ и чиновники.

              Памятник находился на реставрации с 2016 года. 169-метровый обелиск является самой высокой конструкцией, выполненной преимущественно из камня.

              Ранее пользователей Сети удивила «дрессировка» супруги американского лидера.


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