В Сети поразились «дрессировке» Мелании Трамп

В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою супругу жестом, который обычно используют для собак.

На кадрах, опубликованных в Twitter писателем Джеймсом Фелтоном, Мелания Трамп подходит к супругу после того, как он похлопал себя по ноге. Автор поста прокомментировал видео словами нынешнего президента США: «Никто не уважает женщин больше меня», добавив от себя: «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!», передает РИА «Новости».

«Ей даже не дали вкусняшку», – написал в ответ на пост пользователь @arbourable.

«Всегда вместе, браво!» – отметила @Siriwan652.

А @andrewinphoenix добавил, что теперь понятно, почему Мелания обменялась поцелуями с канадским премьером Джастином Трюдо.

Не остались в стороне от обсуждения и русскоязычные пользователи твиттера. «Достигается длительной дрессировкой. Хорошо хоть мячик не выронил», – прокомментировал пост пользователь Василий.

В прошлом году в соцсетях раскритиковали президента США, бросившего жену под дождем. Сам Трамп считает, что его супруге Меланье «не так уж и легко» быть первой леди и находиться с ним в браке.