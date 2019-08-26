После поцелуя Трампа с Брижит Макрон его жена поцеловала Трюдо

Внимание СМИ привлек обмен поцелуями на саммите G7 между главой американского государства Дональдом Трампом, супругой президента Франции Брижит Макрон, а также женой президента США Меланьей Трамп и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как передает BFMTV, лидеры государств и международных организаций решили сделать «семейную фотографию» на фоне океана и маяка. К ним присоединились их супруги.

Брижит Макрон поприветствовала Трампа поцелуем, после чего Трюдо и Меланья Трамп тоже быстро поцеловали друг друга в щеку. Спустя несколько секунд Трамп взял свою супругу за руку, передает РИА «Новости».

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