Покрас Лампас восстановил испорченный коммунальщиками арт-объект в Екатеринбурге

Уличный художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) восстановил свой арт-объект «Супрематический крест» на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, сообщила координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец.

«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он уже улетел», – передает ее слова ТАСС.

В его работе площадью более 6,5 тыс. кв. метров отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. Коммунальщиками была повреждена примерно одна десятая часть граффити, которую залили гудроном.

Восстановленный рисунок представляет собой три оторванных друг от друга прямоугольника с каллиграфией художника. В работе используется цитата из манифеста Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, – бросаем вам дорогу».

Отметим, что сообщалось об отказе от визита в Екатеринбург для реставрации работы из-за протестов верующих. Покрас Лампас также говорил, что готов изменить форму работы.

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