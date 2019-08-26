Покрас Лампас решил не ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих

Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отменил визит в Екатеринбург, где планировал восстановить свою испорченную работу в виде креста, из-за протестов верующих, сообщила координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

«Покрас Лампас свяжется с аудиторией по онлайн-связи. В силу того, что некоторые жители города не поддерживают работы, мы, как организаторы, решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог», – передает РИА «Новости» сообщила Клец.

Покрас Лампас 8 июля в рамках фестиваля «Стенограффия» на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга нарисовал работу в виде креста.

Ранее представитель фестиваля «Стенограффия», в рамках которого была создана эта работа, сообщила, что в пятницу на площади Первой пятилетки были начаты дорожные работы, и граффити начали заливать гудроном. По ее словам, в данный момент работа приостановлена, случился этот инцидент «по причине рассогласованности действий мэрии». Она добавила, что работу, скорее всего, удастся восстановить, однако сроки пока неясны.

Напомним, власти Екатеринбурга пообещали наказать виновных в порче работы художника.