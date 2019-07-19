Власти Екатеринбурга пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса

Виновные в порче работы художника Арсения Пыженкова, известно под творческим псевдонимом Покрас Лампас, на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга будут наказаны, сообщили в городской мэрии.

«19 июля на площади Первой пятилетки проводились работы по ремонту пешеходного перехода. В результате работ была повреждена работа художника Покраса Лампаса, выполненная в рамках «Стенограффии». Администрация Екатеринбурга разобралась в сложившейся ситуации. Виновные будут наказаны», – сообщили в мэрии.

Там также отметили, что глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем, сообщает Ura.ru.

«Произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади – совместный подарок администрации города и команды «Стенограффии» жителям Орджоникидзевского района. Поэтому работа художника будет обязательно восстановлена», – подчеркнули в городской администрации, передает РИА «Новости».

Ранее представитель фестиваля «Стенограффия», в рамках которого была создана эта работа, сообщила, что в пятницу на площади Первой пятилетки были начаты дорожные работы, и граффити начали заливать гудроном. По ее словам, в данный момент работа приостановлена, случился этот инцидент «по причине рассогласованности действий мэрии». Она добавила, что работу, скорее всего, удастся восстановить, однако сроки пока неясны.

Покрас Лампас – это один из самых заметных и востребованных молодых художников современности. Он основатель и идеолог нового направления в искусстве — «каллиграфутуризма». Выставки его работ проводились во многих странах мира, в числе которых Германия, Италия, Китай, ОАЭ, Португалия, Россия, Франция, Южная Корея. Площадь работы в Екатеринбурге – более 6,6 тыс. квадратных метров.

Сам Покрас Лампас в настоящее время находится в Нижнем Новгороде, где занимается очередным проектом. «О порче Креста узнал не более получаса назад. Признаётся, что такой наглости не встречал. Но относится к ней без негатива – его обрадовало, что мэр вступился за искусство. Поедет восстанавливать лично, как только найдет «окно» в графике», сообщает Telegram-канал Huepub.