Покрас Лампас решил изменить форму работы в виде креста в Екатеринбурге

Художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков) изменит форму работы «Супрематический крест», которую повредили коммунальщики в Екатеринбурге.

«Это единственное, конечно, решение - то, что именно формы креста там не будет. Что появится в дальнейшем, мы пока не можем сказать, потому что еще идет обсуждение в форме диалога», – рассказала пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн «Интерфакс».

По ее словам, работа Лампаса была создана в рамках «Стенограффии», и организаторы полностью поддерживают решение художника, так как «фестиваль не призван ссорить людей между собой, а, наоборот, объединять».

Ранее сотрудники коммунальных служб Екатеринбурга повредили работу Лампаса, власти города заявили, что виновные будут наказаны, а арт-объект будет восстановлен.

Сам художник позже отказался от визита в Екатеринбург для реставрации работы из-за протестов верующих.