На марш против ликвидации русских школ в Риге вышли 5 тыс. человек

Марш в защиту русскоязычного образования прошел в субботу в центре столицы Латвии, в шествии приняли участие около 5 тыс. человек, сообщил один из организаторов акции, сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

«Для нас это сигнал к тому, что народ не сдается. Настроение было подавленное в начале сентября, казалось, что власти могут делать с нами, что хотят. Но оказывается, что есть энергия сопротивления, это дает надежду на будущее», – сказал он, передает ТАСС.

Митрофанов отметил, что борьба русскоязычных жителей за свои права займет определенное время. «Здесь вопрос шире, чем образование. Вообще, будут ли с нами считаться или будут мстить за времена так называемой оккупации?» – отметил он."

Участники протестной акции собрались на Ратушной площади около здания Рижской думы. Отсюда колонна двинулась через Старый Город.

Собравшиеся несли в руках плакаты «Нашим детям – наши школы!», «Сила в правде, правда за нами!», «Детей не сдадим!», «Мы не согласны!», «Нет ассимиляции!» и другие. Участники шествия скандировали: «Русским детям – русские школы!». Проходя мимо памятника Свободы, собравшиеся начали скандировать: «Латвия – моя страна, русский – мой язык!»

Шествие завершилось у здания правительства республики.

Напомним, в апреле русские школы в Риге перевели на латышский язык, объяснив это заботой о нацменьшинствах.

Также латвийский активист и публицист Владимир Линдерман рассказал газете ВЗГЛЯД, почему русскоязычным жителям Риги не стоит ждать добра от нового мэра столицы Олега Бурова.