Грозившая «спустить шкуру» с ребенка учительница уволилась в Якутии

В Якутии учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру» за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.

Егоров сообщил в Facebook, что «учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию», однако «комиссия продолжает служебную проверку».

По его словам, «стало известно о наличии конфликта между обеими сторонами».

«Но в любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо», – отметил министр.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором учитель угрожает мальчику спустить с него шкуру за потерю тетради. При этом она хватает ребенка за одежду и трясет.

До этого в Красноярске учитель физкультуры ударил по голове первоклассника и позволил другим детям избить ребенка. При этом на защиту педагога встали родители других учеников.