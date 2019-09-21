История с побившим ученика физруком в Красноярске получила неожиданное продолжение

Скандал с учителем физкультуры в красноярской школе, который якобы ударил первоклассника по голове, а затем позволил другим детям избить ребенка, получил неожиданное развитие: на защиту педагога встали родители других учеников.

Об инциденте в школе Красноярска сообщалось ранее на этой неделе. 18 сентября Аксана Нурбаева обратилась в региональные СМИ, заявив, что физрук ударил ее семилетнего сына. Она рассказала, что учитель дал мальчику подзатыльник, поскольку тот «вывел его из себя».

По словам ребенка, версию которого озвучила мать, физрук якобы велел остальным детям наказать своего одноклассника за плохое поведение. Они подходили и пинали его в живот и били по голове, передает РИА «Новости» слова Нурбаевой.

После обращения женщины в полицию учителя отстранили от работы. Местный СК начал проверку. По предварительным данным следователей, другие ученики не избивали мальчика, а в «шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога».

Исполняющий обязанности директора образовательного учреждения Людмила Жарич сообщила, что проблему на уровне школы уже решили. По ее словам, педагог с субботы, 21 сентября, восстановлен в должности. «Пока не будет предписания, учитель будет работать», – сообщила она.

Жарич добавила, что мальчик продолжает ходить в школу, никаких следов побоев у него нет. По ее словам, учитель написал в объяснительной, что после того, как во время урока один мальчик ударил другого, физрук взял за руку ребенка и усадил на лавочку.

Директор добавила, что учитель физкультуры «как человек очень хороший», педагог с большим стажем. «С ребятишками занимается футболом. Брал призовые места на уровне района и города», – рассказала она, назвав произошедшее недоразумением.

Между тем за физрука вступились родители старшеклассников. «Он никогда никого бы и пальцем не тронул. Мальчишка (ученик первого класса – прим. ВЗГЛЯД) сам всех обижает и постоянно огрызается. Об этом все знают. В школе сейчас все на стороне учителя», – заявила одна из мам. По ее словам, родители принялись собирать подписи в поддержку педагога, «потому что он ни в чем не виноват».

Конфликтные ситуации в школах в последнее время происходят не редко. Так, в апреле сообщалось, что преподаватель красноярской школы о время урока избила двух восьмиклассниц. После этого учительницу уволили из школы.

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