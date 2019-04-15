Учительница избила двух школьниц в Красноярске

В красноярской школе учительница английского языка во время урока избила двух восьмиклассниц, инцидент попал на видео.

Одну из двух школьниц учительница ударила по лицу, в результате у ребенка теперь под глазом синяк. Вторую девочку педагог схватил за волосы и бил головой об стену и парту после того, как она попыталась заступиться за подругу. У ученицы диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Момент драки школьники смогли снять на видео, сообщает ТВК.

Родители девочек написали заявление в полицию. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят в школе проверку. Школьницам выданы направления на прохождение медицинского освидетельствования. Против педагога могут возбудить уголовное дело по статье «Побои» и срок до двух лет.

В настоящее время учительницу отстранили от занятий. Сообщается, что причины конфликта пока неизвестны.

Сама учительница английского свой поступок объяснить не смогла. Она лишь сказала, что не смогла сдержаться. Отмечается, что ранее признаков агрессии педагог не проявлял.

Ранее в Санкт-Петербурге первоклассница с сотрясением мозга рассказала, что ее ударила учительница.