Физрука в Красноярске обвинили в избиении первоклассника

В Красноярске родители обвинили учителя физкультуры в нанесении побоев первокласснику, сообщают региональные СМИ.

Учитель ударил ребенка и отчитал его перед всем классом, после чего другие дети также напали на него, а педагог их не остановил, сообщила мать пострадавшего, передает «ТВК Красноярск».

Преподаватель объяснил, что мальчик баловался на уроке, нарушал технику безопасности.

Родители мальчика написали заявление в полицию, в школе сообщили, что преподаватель отстранен от занятий, в отношении него проводится проверка.

«С заявлением в ОП № 4 обратилась мать несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», – сообщили в ГУМВД по региону телеканалу РЕН-ТВ.

В апреле сообщалось, что преподаватель красноярской школы о время урока избила двух восьмиклассниц. После этого учительницу уволили из школы.