Избившую школьниц учительницу из Красноярска уволили

Учительница из Красноярска, которая ранее избила двух восьмиклассниц, уволена из школы, сообщила и.о. директора школы №151 Ирина Боринских.

«В пятницу в нашей школе произошел случай, когда учитель на уроке английского языка позволила себе ударить двух учеников. Школа сразу же отреагировала на происшествие. Мы отправили сообщение в полицию, главное управление образования, поставили в известность родителей. Сам учитель был моментально отстранен от проведения дальнейших уроков. На сегодня учитель уволен», – цитирует Боринских РИА Новости.

Полиция Красноярска уже начала проверку по факту происшествия. Женщине может грозить арест сроком до двух лет по статье «Побои».

Напомним, в понедельник в красноярской школе учительница английского языка во время урока избила двух восьмиклассниц. Одну из двух школьниц учительница ударила по лицу, в результате у ребенка теперь под глазом синяк. Вторую девочку педагог схватил за волосы и ударил об парту после того, как она попыталась заступиться за подругу. У ученицы диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Инцидент попал на видео.