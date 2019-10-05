Липецкая фабрика Порошенко в шести исках оспорила НДС на 1 млрд рублей

Руководство липецкой фабрики «Рошен» подало шесть исков, в которых оспаривает начисление ей НДС на сумму около 1 млрд рублей, сообщил адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.

Арбитражный суд в ноябре рассмотрит иск, в котором «Рошен» оспаривает «начисление 361,5 млн рублей налогов и штрафов». Во «втором деле» оспариваются начисления на 400 млн рублей, передает ТАСС.

Всего подано шесть исков против Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области. Пять дел приостановлены до завершения первого дела. В дальнейшем иски будут рассматриваться поочередно.

Процесс по первому иску идет с 2015 года. Гурьев считает, что на остальные пять дел суду потребуется еще как минимум пять лет.

В 2015 году корпорации экс-президента Украины Петра Порошенко «Рошен» было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за 2012 год, 26,2 млн рублей пеней и 49,5 млн рублей штрафа. С тех пор дело достигло 101 тома материалов.

Порошенко обвинял в закрытии фабрики Россию, хотя сам довел «живое» предприятие до закрытия.