«Рошен» оспорила 62,7 млн налогов и штрафов фабрики в Липецке

Кондитерская корпорация «Рошен» экс-президента Украины Петра Порошенко подала апелляцию на 62,7 млн налогов и штрафов, начисленных липецкой фабрике, сообщили в Арбитражном суде Липецкой области.

Апелляция подана в 19-й арбитражный апелляционный суд в Воронеже. Заседание состоится 19 сентября, передает ТАСС.

Отмечается, что весной Арбитражный суд Липецкой области счел начисления законными, а в июле 19-й суд уже отклонил одну апелляцию «Рошен», которая касалась 361,5 млн рублей налогов и штрафов.

В 2015 году корпорации Порошенко было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за 2012 год, 26,2 млн рублей пеней и 49,5 млн рублей штрафа. С тех пор дело достигло 101 тома материалов.

Отметим, что в связи с уголовным делом о мошенничестве имущество Липецкой фабрики арестовано, производство закрыто. Все сотрудники были уволены.

Напомним, Порошенко обвинял в закрытии фабрики Россию, хотя сам довел «живое» предприятие до закрытия.