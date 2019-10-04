Из мигрантов стали чаще делать террористов

Вовлеченность мигрантов в террористическую деятельность в Центральной России и экспансия в страну законспирированных ячеек экстремистов растет, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, число преступлений, совершенных мигрантами, остается значительным. «Особенно беспокоит рост их вовлеченности в террористическую деятельность. На этом фоне особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций», – приводит его слова ТАСС.

Патрушев призвал представителей спецслужб и губернаторов совместно с правоохранительными органами «не снижать взятые темпы работы по декриминализации миграционной сферы».

Он сообщил, что по итогам прошлого года в Центральном федеральном округе было ликвидировано 15 каналов незаконной миграции, возбуждено 186 уголовных дел по фактам коррупции в этой сфере.

Патрушев также сообщил, что на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года предотвращены четыре теракта, осуществить которые планировалось в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.