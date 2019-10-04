В России предотвратили четыре теракта

На территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года предотвращены четыре теракта, осуществить которые планировалось в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», – приводит его слова ТАСС.

Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности, добавил Патрушев.

Кропотливая работа спецслужб, правоохранителей и региональных антитеррористических комиссий требуется «в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций, предпринимаемых попыток проникновения их представителей на территорию России», подчеркнул Патрушев.

«Безусловно, выполнение требований к антитеррористической защите требует соответствующего финансового обеспечения. Поэтому федеральным и региональным органам власти, органам местного самоуправления совместно с правообладателями объектов надо изыскивать средства и направлять их на ликвидацию выявляемых уязвимостей», – сказал Патрушев.

В конце июля сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России в Татарстане задержали двоих готовивших теракт сторонников запрещенной в России организации ИГ*.