Садальский обругал Малышеву за призыв поднять пенсионный возраст

Актер Станислав Садальский резко раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за призыв поднять пенсионный возраст.

«Ну то, что она дура – это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир», – приводит его слова «Царьград».

Ранее Малышева заявила, что благодаря последним достижениям медицины люди стали жить на 30-40 лет дольше. Она отметила, что женщины сейчас выходят на пенсию в 55 лет, после чего проживут еще 30-40 лет, не работая. «И с этим что-то надо делать», – подчеркнула телеведущая, посчитав, что одним из выходов из ситуации может стать увеличение пенсионного возраста до 67 лет.

Позднее в комментарии Ura.ru Малышева отметила, что ее мнение по данному вопросу сформировалось еще задолго до пенсионной реформы. А видео с ее заявлением по пенсионному возрасту уже больше трех лет, добавила телеведущая.

Ранее Малышева в эфире программы «Жить здорово» обсудила связь ЭКО и рака мозга. Эта тема стала актуальной после появления информации о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.