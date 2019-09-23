Малышева рассказала, есть ли связь ЭКО и онкологии

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» обсудила связь ЭКО и рака мозга. Эта тема стала актуальной после появления информации о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадий Сухих во время программы заявил, что беременность не может стать причиной онкологических заболеваний, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что некоторые женщины, которые наблюдались в клинике, получали химиотерапию во время беременности и при этом смогли родить детей.

С его мнением согласилась акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани. Она подтвердила, что ЭКО не провоцирует рак головного мозга, если опухоли не было до этого. Однако уточнила, что «беременность может провоцировать рост опухоли».

Напомним, по данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На прошлой неделе ее перевели из реанимации в обычную палату. Однако ее опухоль была признана неоперабельной.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о болезни актрисы.