Кремль прокомментировал переписку дипломатов США с помощником Зеленского

В Москве еще не ознакомились с перепиской американских дипломатов с помощником президента Украины, это не является первоочередным интересом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не видели. Посмотрим, конечно, но не в первую очередь. Это вряд ли может быть главным сейчас в нашей работе», – сказал он, передает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с опубликованной в Конгрессе США смс-перепиской, в которой показано, как дипломаты США разговаривают с помощником президента Украины Владимира Зеленского, обсуждают его заявления, условия для встречи с Дональдом Трампом.

В пятницу New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что дипломаты США в Европе в августе составили для президента Украины Владимира Зеленского проект специального заявления о приверженности проведению расследования по газовой компании Burisma, на котором настаивал Белый дом, передает РИА «Новости».

По данным издания, авторами документа являлись спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд. Расследование, в необходимости которого дипломаты намеревались убедить Киев, касалось газовой компании Burisma Group, в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Как говорится в материале, заявление было также призвано «успокоить» президента США Дональда Трампа и таким образом нормализовать американо-украинские отношения.

Неизвестно, был ли ознакомлен Зеленский с составленным для него заявлением, пишет газета.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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