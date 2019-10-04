Грета Тунберг получила детскую премию мира

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира, сообщила организация-учредитель награды KidsRights.

«Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо. Поэтому они законные победители Международной детской премии мира» – передает ТАСС слова основателя KidsRights и председателя экспертного комитета Марка Дулларта.

Торжественная церемония вручения награды пройдет 20 ноября в Гааге по случаю Всемирного дня ребенка.

В конце сентября Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

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Политолог Сергей Караганов в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что Грета Тунберг стала примером проявления «поколения айфонов».

Напомним, ранее в пятницу Тунберг поменяла описание в своем профиле в соцсети Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал выступление девочки в ООН.