В МИД Израиля назвали срок возобновления работы посольства в России

Официальный представитель МИД Израиля Ницар Амер назвал срок возобновления работы всех израильских посольств, начавших забастовку 30 октября.

По словам израильского дипломата, все дипломатические миссии, начавшие забастовку 30 октября, «возобновляют работу 1 ноября», передает ТАСС.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Израиля пояснили, что 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах.

Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.

Накануне посольство Израиля в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге объявили о приостановке деятельности. Также были закрыты диппредставительства Израиля во всех других странах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, на что готовы дипломаты Израиля ради денег.