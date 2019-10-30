Посольство Израиля в России прекратило работу

Посольство Израиля в Москве и генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявили о приостановке деятельности с 30 октября в связи с решением министерства финансов страны.

На странице представительства в Facebook уточняется, что временное закрытие консульства связано с решением минфина Израиля об изменении процедуры финансирования.

«В связи с решением Министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с этого момента не будут предоставляться консульские услуги и никто не будет допущен в консульство.

«Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», – добавили в посольстве.

В посольстве надеются, что «кризис будет решен как можно быстрее».

Также о приостановке работы дипломатической миссии сообщило израильское посольство в Москве. Аналогично поступили в дипломатическом представительстве Израиля на Украине.

Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом.

Причиной конфликта стало решение минфина Израиля взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.