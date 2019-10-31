Израильская дипломатия показала, на что готова ради денег

Сотрудники посольств Израиля объявили по всему миру забастовку. Причина в решении минфина, обязавшего дипломатов отчитываться о растратах и вернуть в казну тысячи долларов. Последствия забастовки отразятся и на российско-израильских отношениях. В частности, она может оказать влияние на возможный обмен российского «хакера» Алексея Буркова на израильскую «контрабандистку наркотиков» Нааму Иссахар.

В среду посольство Израиля в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге объявили о временной приостановке работы в связи с решением министерства финансов изменить процедуру выделения денег на работу дипломатов. Таким образом они присоединились к забастовке израильских дипломатов в других странах, в том числе и на Украине. Ее объявил рабочий комитет МИД и минобороны Израиля (новшества касаются и военных). Из-за забастовки также закрылись пункты пропуска на границах с Западным берегом Иордана и сектором Газа.

Как пояснили в посольстве Израиля в Москве, прежняя схема финансирования существовала на протяжении нескольких десятилетий, а новая была утверждена 21 июля. Причиной конфликта стало решение минфина взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.

По информации Times of Israel, дипломатам теперь придется отчитаться по прошлым расходам, потому что минфин ввел новшества задним числом – с января этого года. В результате послам и консулам придется вернуть бюджету тысячи долларов. Выплаты дипломатам и посланникам министерства обороны Израиля шли, в частности, на проведение мероприятий в посольствах и покрытие транспортных расходов. Нововведения должны существенно сократить доходы дипломатов, которые уже сейчас жалуются на низкие выплаты.

«Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи Государства Израиль. К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», – сообщили в посольстве, выразив надежду на то, что «кризис будет решен как можно быстрее». В МИД Израиля также считают, что решение минфина наносит ущерб основополагающим инструментам функционирования ведомства и страны в целом.

Израильским дипломатам не впервые приходится приостанавливать свою работу. В марте 2014 года не работали все дипмиссии Израиля, включая посольства, консульства и представительства при международных организациях, а также само министерство иностранных дел в Иерусалиме. Дипломаты несколько лет добивались от правительства улучшения условий оплаты труда. В августе 2018 года проходила забастовка вспомогательного персонала в посольствах Израиля по всему миру.

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В экспертной среде также надеются на скорое завершение забастовки. «Это лишь на пару дней, все утрясется. Пока отложен прием обычных граждан, но на экстремальные случаи там всегда присутствуют люди», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в России Цви Маген.

Собеседник напомнил, что жалобы со стороны аппарата МИД на неадекватное отношение со стороны минфина поступают давно. По его словам, ситуацию усугубляет то, что в стране работает временное правительство. «Длительный период вместо главы МИД был лишь исполняющий обязанности. Однако сейчас минфин влезает в расходы израильских дипломатов. Я, как бывший дипломат, знаю, насколько сильно это бьет по карману», – сказал Маген.

В свою очередь экс-консул Израиля в Москве Алекс Векслер напомнил, что самая знаменитая забастовка израильских дипломатов случилась во времена президентства Дмитрия Медведева, из-за чего был сорван его визит в Израиль. «Сейчас Израилем управляет правительство переходного периода, из минфина не поступает бюджет для министерств, они работают по бюджетам прошлого или позапрошлого года, что явно не соответствует сегодняшним требованиям», – сказал Векслер газете ВЗГЛЯД.

По его словам, сейчас ситуация такова, что иногда консулы даже не могут навестить граждан Израиля, которые находятся в той или иной стране под следствием. «Если гражданин Израиля находится в Рязани, то есть в нескольких часах езды от Москвы, то это не проблема, а если в Сибири, то на такую поездку средств нет», – пояснил экс-дипломат.

Векслер напомнил и о серьезном недовольстве руководства МИД из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху буквально «выхолостил» министерство. «Ведомство разделили на несколько организаций, с чем сотрудники были не согласны. А когда к этому добавляется отсутствие бюджета, нарушение финансовых соглашений, которые были заключены десятки лет тому назад – это ни к чему хорошему не приводит.

Профессиональные дипломаты недовольны, что Нетаньяху разваливает министерство.

Правда, в последние несколько месяцев он передал МИД в управление Исраэлю Кацу», – рассказал эксперт.

Дипломаты также отметили, что забастовка вряд ли скажется на осужденной в России гражданке Израиля Нааме Иссахар и ее возможном обмене на россиянина Алексея Буркова. Напомним, 11 октября суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В Израиле это решение вызвало возмущение и непонимание, после чего президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому главе Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки.

А петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Его задержали в израильском аэропорту в 2015 году и намерены экстрадировать в США. Однако на прошлой неделе Верховный суд Израиля постановил отложить экстрадицию «хакера», причем решение суда последовало сразу после того, как в Кремле пообещали рассмотреть просьбу об освобождении Иссахар. При этом в среду министр юстиции Израиля подписал ордер на выдачу Буркова в США. В свою очередь, защита россиянина намерена опротестовать такое решение.

«В этом отношении забастовка ничего кардинально не изменит. Мое пожелание – скорейшее решение данной проблемы», – сказал Маген. С ним согласился и Векслер, добавив, что забастовка дипломатов не навредит поддержке Иссахар со стороны Израиля.

«Насколько я знаю, ее мама имеет право на свидание с ней 1 ноября. Накануне визита Владимира Путина в Израиль по поводу открытия памятника жертвам блокады Ленинграда, возможно, будет какого-то рода подарок. Это мое частное мнение, но я допускаю некое разрешение этой ситуации», – заключил Векслер.