Дипломат объяснил закрытие посольства Израиля в России

«Это лишь на пару дней, все утрясется. Пока отложен прием обычных граждан, но на экстремальные случаи там всегда присутствуют люди. Такой вид забастовки, что поделаешь», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Цви Маген, комментируя сообщение о приостановке деятельности посольства Израиля в России и других странах.

«По-моему, это происходит уже не в первый раз, – сказал израильский дипломат, бывший посол Израиля в Москве Цви Маген. – Уже давно поступают жалобы со стороны аппарата МИД на неадекватное отношение со стороны минфина, который сокращает не только расходы, но и в целом бюджет внешнеполитической системы. Там вообще происходит полный переворот, сложилась очень нездоровая атмосфера».

Сотрудники посольств пошли на крайние меры для того, чтобы министерство финансов Израиля изменило свое отношение, продолжил собеседник. Однако, по его словам, забастовка вряд ли продлится больше одного дня.

«Это государственное ведомство, которое обязано оказывать определенные виды услуг. Понятно, что на ситуацию влияет атмосфера в самом Израиле – правительство временное, министерство временное. Длительный период вообще не было министра иностранных дел, был лишь исполняющий обязанности. Однако сейчас Минфин влезает в расходы израильских дипломатов. Я, как бывший дипломат, знаю, насколько сильно это бьет по карману. Поэтому сотрудники посольств отреагировали на все оптом, включая последний вопрос. Но, по-моему, это не может долго продолжаться», – предположил Маген.

При этом израильский дипломат пояснил, что если будет какая-то неотложная ситуация, то посольство, естественно, примет документы, обработает и выдаст визу.

«Они отложили только прием обычных граждан. На экстремальный случай там всегда присутствуют люди. Широкой общественности, естественно, услуги не будут предоставлены, это вид забастовки, что поделаешь. Но через 1-2 дня и все утрясется», – добавил Маген.

Он также отметил, что забастовка вряд ли скажется на ситуации с задержанной в России гражданкой Израиля Наамой Иссахар. «В этом отношении забастовка ничего кардинально не изменит. Мое пожелание – скорейшее решение данной проблемы», – заключил Цви Маген.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, посольство Израиля в Москве и генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявили о приостановке деятельности с 30 октября в связи с решением Министерства финансов страны изменить процедуру финансирования.

Аналогично поступили в дипломатическом представительстве Израиля на Украине.

Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение Минфина Израиля взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.