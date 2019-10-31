Бастрыкин направил в Нарьян-Мар криминалистов центрального аппарата СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Нарьян-Мар, где был убит шестилетний ребенок в детсаду, криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии», – говорится в сообщении на сайте СК.

Дела возбуждены в том числе в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность детей в дошкольном учреждении.

«Председатель Следственного комитета потребовал принять полномасштабный комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении ребенка», – говорится в сообщении.

В четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.

Дверь в детсад ему открыла охрана дистанционно. Воспитатели пытались помешать Поздееву проникнуть в спальню, но не смогли этого сделать.

Поздеев был в состоянии алкогольного опьянения, убийство объяснил «голосами в голове».

В 2019 году он лечился от алкоголизма в диспансере, а два года назад привлекался к административной ответственности за публикацию нацистской символики в соцсетях.