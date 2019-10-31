ВСУ в Донбассе обстреляли ехавший на помощь к ребенку автомобиль «скорой»

Украинские силовики выстрелили по санитарному автомобилю Народной милиции ДНР, ранения получили водитель и санинструктор, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Бандиты из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию главаря (Евгения) Коростелева со стороны населенного пункта Новогригоровка выпустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по медицинскому автомобилю, ехавшему в направлении села Белая Каменка для оказания помощи заболевшему ребенку», – цитирует «Донецкое агентство новостей» пресс-службу Народной милиции.

В ведомстве отметили, что на автомобиле были все нужные маркировки, в том числе красный крест. Пострадавших доставили в медучреждение.

Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. После этого в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

В ДНР заявили, что в район разведения сил приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей. Националисты «Азова» решили держать под своим контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе.