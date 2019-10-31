Меркель обсудила с Зеленским начало разведения сил в Золотом

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским подготовку ко встрече в «нормандском формате», а также возобновление отвода войск в Донбассе, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«В центре внимания находилась подготовка к саммиту в нормандском формате. Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения», – цитирует ТАСС Зайберта.

Меркель выразила надежду, что после начала отвода войска в Золотом удастся осуществить разведение и в Петровском.

Кроме того, стороны обсудили вопросы транзита российского газа через территорию Украины в связи с трехсторонними консультациями.

Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. После этого в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

В ДНР заявили, что в район разведения сил приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей. Националисты «Азова» решили держать под своим контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе.

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