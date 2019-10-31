Адмирал определил принадлежность найденной «Обуховым» подлодки

Подводная лодка времен Великой Отечественной войны, найденная на дне Балтийского моря морским тральщиком «Александр Обухов», вероятно, принадлежала нацистской Германии, рассказал председатель Совета ветеранов-подводников, вице-адмирал Николай Хромов.

«Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе южной косы (Балтийской), хочу предположить, что это не советская подводная лодка. Это, скорее, немецкая лодка», – передает канал «Звезда» слова Хромова.

Он добавил, что в пользу этой версии свидетельствует силуэт погибшей субмарины и расположение шахты устройства для работы двигателя под водой (шноркеля), характерное для немецких подводных лодок типа U.

Хромов добавил также, что такие подлодки принимали участие в боевых действиях на Балтийском море. Кроме того, в Балтийске (тогда Пиллау – прим. ВЗГЛЯД) находилась учебная база немецких подводников.

Напомним, в среду в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту рассказали, что морской тральщик «Александр Обухов» в ходе учебного поиска мин обнаружил подлодку времен Великой Отечественной войны на дне Балтийского моря.

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