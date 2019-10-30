«Александр Обухов» нашел подлодку времен ВОВ на дне Балтийского моря

Морской тральщик «Александр Обухов» Балт флота в ходе учебного поиска мин обнаружил подлодку времен Великой Отечественной войны на дне Балтийского моря, заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

«Моряки Балтийского флота в ходе учебного поиска мин в Балтийском море обнаружили предположительно затонувшую подводную лодку времен Великой Отечественной войны. Экипаж морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота в ходе плановой отработки учебных задач по поиску и обнаружению учебных мин зафиксировал наличие крупного подводного объекта. По итогам проведенной работы военными моряками в территориальных водах Российской Федерации был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области», – передает РИА «Новости» слова Мартова.

Он добавил, что подлодку обследовали при помощи новейшей оборудования, подкильной гидроакустической станции «Александрит» и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

«После проведения предварительного осмотра объекта при помощи специальной аппаратуры, специалисты Балтийского флота пришли к выводу, что предположительно объект с большой долей вероятности является затонувшей подводной лодкой времен Великой Отечественной войны. Идентификацию объекта значительно затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и наличия на надстройках подлодки старых рыболовецких сетей», – рассказал Мартов.

По его словам, в настоящее время запланированы мероприятия по дальнейшему осмотру и идентификации подводной находки. Начало работ будет зависеть от погоды в районе поиска.

Напомним, в июне 2018 года экипаж новейшего морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку, предположительно, советскую «С-12», погибшую в период Великой Отечественной войны.

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