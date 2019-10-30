Решен вопрос компенсации за сбитый в Южном Судане российский вертолет

Южный Судан выплатит компенсацию за сбитый в 2012 году вертолет Ми-8АМТ, принадлежавший компании АО «Нижневартовскавиа», об этом заявила южносуданская сторона в ходе контактов в рамках саммита Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.

«По техническим причинам выплата оговоренной суммы компенсаций затянулась на несколько лет. Однако в настоящее время можно констатировать, что эта проблема, долгое время омрачавшая атмосферу двусторонних отношений, наконец, урегулирована», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российский вертолет выполнял гуманитарные рейсы по контрактам с международными организациями системы ООН, действующими на территории РЮС. Воздушное судно было сбито военнослужащими южносуданских правительственных войск в районе населенного пункта Ликуанголе в штате Джонглей на востоке страны, в результате происшествия погибли четверо граждан России.

Власти Южного Судана признали вину и обязались выплатить компенсации компании-владельцу и родственникам погибших членов экипажа.

В июне МИД России призвало РЮС как можно быстрее решить вопрос о выплате компенсации.