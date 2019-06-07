Россия потребовала компенсацию за сбитый военными Южного Судана вертолет

Южный Судан должен решить вопрос о выплате компенсации за сбитый в 2012 году вертолет Ми-8 и гибель членов экипажа, заявил МИД России.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча представителей России и Южного Судана, сообщается на сайте ведомства.

Москва призвала как можно скорее решить вопрос о возмещении ущерба авиакомпании «Нижневартовскавиа» и «выплате компенсаций родственникам погибших членов экипажа – граждан России».