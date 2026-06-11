Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.2 комментария
Al-Jazeera: Кувейт закрыл свое воздушное пространство
Кувейтские власти временно перекрыли небо для гражданской авиации, перенаправив все транзитные и регулярные рейсы в запасные аэропорты, сообщают СМИ.
Решение о приостановке полетов продиктовано соображениями безопасности, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на управление гражданской авиации страны, передает РИА «Новости».
Воздушное пространство закрыто «в качестве меры предосторожности» в связи с «иранской агрессией».
Пассажирские лайнеры, следовавшие в государство, вынужденно меняют маршруты. Их принимают альтернативные воздушные гавани.
Ранее утром в четверг Кувейт объявил об отражении воздушной атаки.