МИД заявил о продолжении работы по обмену заключенными с Украиной

Работа по новому возможному обмену заключенными между Россией и Украиной идет, однако точных дат нет, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Руденко заявил, что в данный момент на повестке дня «другие вопросы, связанные с подготовкой возможного саммита (в «нормандском формате»)», передает РИА «Новости».

«Работа идет, не публичная, но работа идет. Но мы рассчитываем, что она каким-то образом принесет результаты. Пока дат никаких нет, но работа идет», – отметил он.

Ранее Кремль сообщал о продолжении работы по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.

Позже стало известно, что гражданин Украины Константин Давыденко, осужденный в России за шпионаж, находится в списке на обмен между странами.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого события.

После украинский лидер Владимир Зеленский объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтверждала, что работа над новым обменом заключенными с Киевом ведется.

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