Украинского шпиона Давыденко внесли в список на обмен с Киевом

Гражданин Украины Константин Давыденко, осужденный в России за шпионаж, находится в списке на обмен между странами, сообщил адвокат Давыденко Дмитрий Динзе.

«В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен», – заявил Динзе, передает ТАСС.

Защитник добавил, что пока не знает о других именах в списке и степени проработанности документа.

«Мне известно, что Давыденко в списке. О стадии работы над обменом или других фамилиях из списка мне ничего не сообщили», – сказал Динзе.

Напомним, 6 июня в ЦОС ФСБ сообщили, что Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10 с половиной годам лишения свободы, он признан виновным в шпионаже в пользу СБУ.

В октябре Верховный суд России уменьшил на 3,5 года срок заключения Давыденко.